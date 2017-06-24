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زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربي إيران

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مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربي إيران

03:37 م السبت 24 يونيو 2017

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربي إيران

إيران - (د ب أ):

ضرب زلزال بلغت شدته أربع درجات علي مقياس ريختر، منطقتي سالند ولالي في محافظة خوزستان، الواقعة جنوب غربي إيران ظهر اليوم السبت.

وأفاد تقرير لمركز رصد الزلازل إن الزلزال كان في موقع 49ر32 شمالاً و01ر49 شرقاً وعلى عمق 11 كليومتراً داخل الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ووقع الزلزال علي بعد 16 كيلومتراً من منطقة سالند و20 كيلومتراً من منطقة لالي و33 كيلومتراً من منطقة جتوند في محافظة خوزستان.

وصرح حاكم بلدة سردشت التابعة لمدينة دزفول مسعود سخائي لوكالة إرنا قائلاً: إنه لم تصل حتي الآن تقارير عن الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال في المناطق الريفية التابعة لسردشت.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37الف شخص واصابة 100 الف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

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