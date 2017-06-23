وفاة شخصين وإلغاء رحلات جوية إثر عواصف جوية في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

ضربت عواصف قوية ألمانيا، أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة شخصين وتضرر البنية التحتية للنقل بشدة.

ولقي رجل، 50 عاما، حتفه إثر سقوط شجرة على سيارته في شمال البلاد، فيما أصيب راكب دراجة بجروح خطيرة إثر سقوط شجرة أخرى بجواره.

كما لقيت امرأة، 83 عاما، حتفها بعد أن اصطدمت سيارتها بشجرة سقطت جراء العواصف في منطقة جيفهورن بولاية سكاسونيا السفلى.

وتم تعليق رحلات الطيران في مطاري شونفيلد وتجيل ببرلين، وأعلنت السلطات عن احتمالية تأجيل مزيد من الرحلات اليوم الجمعة.

وكان أكثر من 800 شخص قد تقطعت بهم السبل في محطة السكك الحديدية الرئيسية في بريمن بسبب الغاء رحلات القطارات.

وضربت العواصف جنوبى البلاد يوم الخميس أيضا، لكن لم تسجل خسائر مادية تذكر.

وفى وقت مبكر من اليوم الجمعة، رفعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد معظم تحذيرات الطقس.

