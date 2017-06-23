صور| من «قرية بسيون» إلى «ليفربول» محطات في مسيرة الفرعون المصري

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بعد أن نجح الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي في الإنضمام رسميًا إلى نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الخميس، في صفقة بلغت قيمتها 24 مليون يورو، أصبح صلاح أغلى اللاعبين العرب متخطيًا رقم المهاجم الجزائري إسلام سليماني، الذي انتقل إلى ليستر سيتي الموسم الماضي مقابل 30 مليون يورو.

ومنذ أن وضع صلاح أقدامه في أوروبا، وهو يقدم مستويات جيدة مع كل الفرق التي انضم إليها، بداية من فريق بازل السويسري، نهاية بفريق روما الإيطالي، الذي تعد أفضل فترة قدمها اللاعب في مسيرته الإحترافية حتى الأن.

لم يكن صلاح في عام 2011 يتوقع أن يصل به الحال بعد ست سنوات أن ينضم إلى أحد أعرق وأكبر الفرق الأوروبية والإنجليزية «ليفربول»، خاصة بعد رفض ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك حينذاك، انضمام اللاعب عام 2012، واصفاً اياه بأنه لا يلصح للفريق الأبيض، وليس لديه خبرة كافية.

لم يهتم صلاح بتصريحات رئيس الزمالك الأسبق، واستطاع في نفس العام وهو لاعب في فريق المقاولون وهو أحد اندية الوسط في الدوري المصري، أن يسجل اللاعب في مرمى الأهلي والزمالك.

وفي عام 2012 تحديدًا في شهر أبريل، تقدم نادي بازل السويسري بعرض لضم اللاعب، ليبدأ صلاح رحلته نحو التألق في الملاعب الأوروبية.

وترصد لكم «التحرير» في التقرير التالي، المراحل التي مر بها الاعب منذ نشأته في قرية بسيون بمحافظة الغربية، وحتى انتقاله إلى أحد أعرق الأندية الإنجليزية.



- بدايته.

بدأ صلاح حياته الكروية كناشئ في نادي المقاولون العرب، حيث كانت أولى محطاته الإبداعية، وخاض أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010، أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل 1-1.

وفي موسم 2010–2011، أصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه في 25 ديمسمبر 2010 أمام النادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، كما ساهمت قدراته ومهاراته العالية وسرعته الفائقة في أن يصبح محل اهتمام وسائل الإعلام المصرية حينها.

وشارك صلاح مع المقاولون في 46 مباراة، ونجح خلالهما في تسجيل 11 هدفًا.

- بازل.



في عام 2012 وبعد مستواه اللافت للنظر مع نادي المقاولون العرب، كان صلاح في طريقه إلى التعاقد مع نادي الزمالك في الصفقة التي عُرقلت بسبب رئيس النادي آنذاك ممدوح عباس، ليتم بازل السويسري تعاقده مع اللاعب في أبريل 2012 في الصفقة التي بلغت أكثر من مليوني يورو، وذلك اثناء توقف النشاط الرياضي في مصر عقب حادثة بورسعيد، أقيمت مباراة ودية جمعت بين فريقي بازل والمنتخب الأوليمبي المصري، وقدم محمد صلاح مستوى مميز خلال المباراة، لينجح في لفت أنظار مسئولي النادي السويسري الذين نجحوا في التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات.

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وبعد أن انضم رسميًا إلى الفريق السويسري، سجل صلاح أول أهدافه الرسمية مع بازل أمام نادي لوزان في الأسبوع الثاني من الدوري، لعب صلاح 79 مباراة مع بازل بمختلف المسابقات السويسرية والاوروبية، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 17 هدفاً آخرين، وحقق «الفرعون المصري» العديد من النجاحات مع بازل من الحصول على لقب الدوري السويسري، وقيادة الفريق إلى الدور نصف النهائى بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، وأختير كأحسن لاعب أفريقي صاعد عام 2012، وأحسن لاعب في الدوري السويسري عام 2013، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي بعد مكالمة تلقاها من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق اللندني في ذلك الوقت، وهي المكالمة التي حولت وجهته من ليفربول إلى تشيلسى.



- تشيلسي.

في26 يناير عام 2014، أعلن نادي تشيلسي عن إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى النادي اللندني، في صفقة لم يعلَن عن قيمتها، لكن قدرتها الصحافة الإنجليزية بما يقارب 11 مليون جنيه إسترليني مما يعادل 13.25 مليون يورو، واستطاع خطفه من نادي ليفربول الذي تفاوض معه لمدة تزيد عن شهرين.

وأنتظر الجميع وقتها مشاهدة الفرعون المصري في أقوى الدوريات الأوروبية"بريميرليج"، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق وقتها، خالف جميع التوقعات، ولم يدفع بصلاح سوى في 19 مباراة بجميع المنافسات، منذ عام 2014 وحتى عام 2015، وتمكن اللاعب من تسجيل هدفان وصناعة 4 أخرين.

ويذكر أن أول اهداف صلاح مع تشيلسي كانت في شباك أرسنال، في المباراة التي أنتهت بسداسية نظيفة.

- فيورنتينا.

بعد أن جلس صلاح فترات طويلة على دكة بدلاء تشيلسي، واستبعاده أحيانًا من قائمة المباريات، لم يكن الوضع بالنسبة للاعب مرضيًا لطموحاته، لذا كان قراره بالرحيل في إعارة لمدة 6 أشهر لنادي فيورنتينا الإيطالي في فبراير 2015، جزءاً من صفقة انتقال خوان كوادرادو من فيورنتينا إلى تشيلسي.

وقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع فيورنتينا، حيث كانت الملاعب الايطالية شاهدة على عودة اللاعب للتألق، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أهداف في 26 مباراة، قاد خلالها «الفيولا» للوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج" 2015، ورغم خروج الفريق على يد إشبيلية الإسباني، أختير صلاح في التشكيلة المثالية.

- روما.

في مطلع الموسم الكروي عام 2015- 2016، استطاع محمد صلاح أن ينضم إلى فريق روما على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي لمدة موسم واحد، قبل ان يتعاقد النادي رسميًا مع اللاعب بشكل نهائي في نفس العام.

خاض محمد صلاح مع روما 83 مباراة، بجميع المنافسات، سجل خلالها 34 هدفا،ً وصنع 24 أخرين.