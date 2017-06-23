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المصيلحي: «40 جنيها كانت ممتازة كزيادة دعم.. ولكن السيسي كريم»

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المصيلحي: «40 جنيها كانت ممتازة كزيادة دعم.. ولكن السيسي كريم» المصيلحي: «40 جنيها كانت ممتازة كزيادة دعم.. ولكن السيسي كريم»

التحرير

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير ، مساء الخميس، إنه سعيد للغاية بقرار الرئيس عبد الفتاح ، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيهًا.

وأضاف المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أنهم «كانوا يدرسون رفعها إلى 40 جنيهًا فقط، وهو رقم ممتاز، ولكن الرئيس كريم وفاجئنا بهذا الرقم، وسنوفر الاعتمادات اللازمة له».

وأوضح أن «الأسرة المصرية المكونة من 4 أفراد ستحصل على سلع أساسية بمبلغ 200 جنيه، بما سيضاعف من كميات السلع التي يحصلون عليها ويوفر احتياجات الأسرة بشكل أكبر».

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وأشار إلى أنه «تواصل مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتم الاتفاق على مد فترة تحديث البيانات للبطاقات التموينية حتى 15 يوليو، حرصًا على مصلحة المواطنين نظرًا لتوقف العمل خلال أيام العيد».

وتابع: «حريصون على تحقيق الأفضل للمواطنين، وكل من له حق سيحصل عليه، ونحن في خدمة الشعب».

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التحرير

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