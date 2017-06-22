العبادي: تحرير كامل مدينة الموصل من تنظيم داعش خلال أيام

القاهرة – (مصراوي)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، إن الجيش سيعلن عن تحرير مدينة الموصل بالكامل خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي قول العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي اليو، إن البلاد ستتحرك نحو إعمار المواقع الأثرية التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي، وهي مواقع الحدباء والنمرود والحضر.

وأضاف أن الدول الإقليمية أبدت إعجابها بما قدمه العراق في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك قبل جولته إلى دول السعودية إيران والكويت.

وكانت القوات العراقية بدأت يوم الأربعاء الماضي تحركها باتجاه جامع النوري بالموصل، الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي خلافة داعش المزعومة قبل 3 سنوات.

ووسط المعارك الجارية، أكد الجيش العراقي أمس الأربعاء أن تنظيم داعش الإرهابي دمر مسلحو التنظيم جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية، وهو ما نفاه الإرهابيون مؤكدين إلى أن المسجد دُمر بعد غارة لقوات التحالف بقيادة أمريكية.

ونفى بدوره التحالف ما روجه داعش مؤكدًا أن التنظيم "دمر أحد أهم كنوز الموصل والعراق بينما كانت القوات العراقية تقترب من المكان" ووصف البيان هذه العمل "بالجريمة التي ارتكبها التنظيم بحق أهل الموصل والعراق ككل وهو أحد الأمثلة التي تبرر ضرورة محوه من الوجود".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن أكثر من مئة ألف مدني محتجزين بالمدينة القديمة ويستخدمهم تنظيم داعش كدروع بشرية.