حبس 4 أشخاص 15 يومًا لاتهامهم باعتناق فكر داعش الإرهابي في العجوزة ​

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بـ"اعتناق فكر داعش الإرهابي، والتخطيط لعمليات إرهابية" وتكوين خلية في منطقة العجوزة.

وتحفظت النيابة على كمية من المتفجرات عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء ضبطهم، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني حول الواقعة.

وجرت التحقيقات بمعرفة فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة، ضم مصطفى عبد العزيز وحسين عامر مديري نيابة حوادث شمال الجيزة، تحت إشراف بدر مروان رئيس نيابة الحوادث.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهمين كونوا خلية إرهابية للتخطيط لأعمال عنف في الجيزة والقاهرة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تمكنت من ضبط 4 أفراد من الخلية بينهم زعيم الخلية، وبحوزتهم كمية من المتفجرات داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة العجوزة، وتم التحفظ على المتهمين، وأمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.