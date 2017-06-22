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في اقتحام السجون.. "الجنايات" تستمع لشهادة وزير الداخلية الأسبق في جلسة سرية

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مصراوي Masrawy

في اقتحام السجون.. "الجنايات" تستمع لشهادة وزير الداخلية الأسبق في جلسة سرية

12:25 م الخميس 22 يونيو 2017

محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي

كتب -أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، استكمال جلسة اليوم من محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي وآخرين في "اقتحام السجون"، بجلسة سرية، لسماع شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق.

حيث أثبتت المحكمة انه نظرًا لاحتمال أن يكون ما يقرره الشاهد ينطوي على معلومات تمس الأمن القومي للبلاد قد قررت المحكمة جعل الجلسة سرية وكلفت الأمن بإخلاء القاعة من جميع الحاضرين عدا أعضاء هيئة الدفاع المكلفين بالدفاع عن المتهمين، والمتهمين فقط، وعلى الأمن تنفيذ القرار، على أن تعود للانعقاد بعد خمسة دقائق.

وكانت النيابة قد قدمت في مستهل جلسة اليوم ما يفيد إعلان شهود الإثبات المطلوبين بجلسة اليوم، كما قدمت تقرير طبي منسوب للإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الخدمات الطبية لوزارة الداخلية، حول الحالة الصحية للشاهد عادل حلمي عزب، والذي تضمن أنه يعاني من انزلاق غضروفي ويحتاج لراحة أسبوعين.

كما قدمت النيابة مذكرة من قسم التسجيل الجنائي عما إذا كان ثمة أحكام مسجلة ضد المتهم أحمد علي العجيزي، وتتضمن انه بالكشف مركزيًا بالحاسب الآلي تبين سابقة اتهام المذكور بالقضية رقم 553 لسنة 2006 جنايات أمن دولة تنظيمات مخالفة للدستور.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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