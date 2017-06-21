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محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:12 مساءً
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:11 مساءً
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مفاجاة .. والد رابح متورط مع مخيون في الجريمة
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الأربعاء 21 يونيو 2017 11:39 مساءً
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