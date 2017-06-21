رفض دوره في «ظل الرئيس» وهذا رأية في برنامج «شقيقه».. معلومات لا تعرفها عن ياسر جلال

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مشخصاتي من العيار الثقيل، فعلى الرغم من أنه لم تسنح له الفرص لخوض تجربة البطولة المطلقة، فإنه كان يترك بصمة في كل دور يظهر به، إذ يستطيع أن يتلون ويرتدي عباءة أى شخصية يقوم بها بكل سهولة، ليصبح الكفة التى ترجح نجاح أى عمل يشارك فيه.

هو الفنان ياسر جلال الذي بهر الجمهور في الماراثون الرمضاني هذا العام في أول بطولة مطلقة في "ظل الرئيس"، لينجح في الاختبار ويحتل الصدارة هذا العام وينافس أقوى نجوم الدراما.

وبحسب حديث الكثير من المقربين منه يتسم "ياسر جلال" بالخجل الشديد، فنادرًا ما تجده في لقاء تليفزيوني أو تصريح له مع الصحفيين، لذلك لم يعرف عنه الجمهور الكثير، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى.



1- ولد في 23 يوليو 1968 بالإسكندرية في بيئة فنية، فوالده هو المخرج الكبير أحمد جلال توفيق وشقيقه الممثل رامز جلال.



2- دخل عالم الفن عام 1983 في فيلم "الراقصة والطبال"، وكان يبلغ من العمر وقتها 16 عامًا.

3- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1990، وعمل بعدها في مسرحية "رحمة وأمير الغابة"، لكن أداءه للخدمة العسكرية أوقفه لفترة.

4- برع في دور "نبيل" نجل الوزير في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي" الذي عرض في 1996، وتوالت عليه الأعمال بعد ذلك في الدراما بـ"الوعد الحق" و"نحن لا نزرع الشوك" و"أولاد حضرة الناظر" و"البطل".

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5- حظي بخطى ثابتة في السنيما أيضًا، وشارك مع الزعيم في فيلم "النوم في العسل"، وفي عامي 1997 و1998، وتألق بعدها بشكل ملحوظ في أعمال الفنانة نادية الجندي، وشاركها في أفلام "أمن دولة"، ثم "بونو بونو" عام 2000، و"الرغبة" في 2002.



6- تفاجأ به الجمهور في فيلمي "أمير البحار" مع النجم محمد هنيدى وبالأخص في البطولة الجماعية في "الفرح" التى أثبت فيها قدرته التمثيلية العالية.

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7- يعتبر مشاركته في بطولة مسلسل "ظل الرئيس"، الذي دخل به الماراثون الرمضاني نقلة كبيرة في مشواره الفني، فوصفه الكثير بالحصان الأسود للدراما هذا العام لما حققة من نجاح غير متوقع على كل المستويات الجماهيرية ومستوى النقاد.

8- لم يعرف الكثيرون أن ياسر جلال رفض في بادئ الأمر دور "يحيى نور الدين" في ظل الرئيس، قائلًا خلال أحد حواراته الصحفية: "قلت له إننى غير مؤهل لذلك فى الفترة الحالية، وإننى ممثل محترم أحب شغلتى جدا، ولا يهمنى إذا كان العمل بطولتى أم لا، يشغلنى أننى أقوم بما أحب وهو محور دراستى فى أكاديمية الفنون وأقصد بالطبع التمثيل وأستمتع به، ولدى حالة رضا وسعادة بما حققته، وأختار من وسط العروض الأنسب لى".



9- أول مرة يقوم "ياسر جلال" بإطلاق لحيته على غير عادته وتعرض لإصابات عدة كان منها جروح فى القدم والذراع.

10- على الرغم من الانتقادات التى يتعرض له شقيقه دائمًا بسبب برامج "المقالب" فإنه دائمًا ما يؤكد حبه وتقديره له.

11- على الرغم أيضًا من انتشار الكثير من الشائعات حول خلافات بينه وبين شقيقه فإنه عند سؤاله في أحد الحوارات الصحفية عن رد فعله إذا وقع في أحد مقالب شقيقه، فرد قائلًا: تتقطع إيدي لو اتمدت على أخويا".



