أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. Mbc مصر

العفاريت تقترح الحل الأمثل لكل مشاكل مصر في #عفاريت_عدلي_علام

Google+ Print
مواضيع متعلقة
الخارجية: الاتصالات مازالت جارية بين مصر وإيطاليا حول مقتل "ريجيني"

الخارجية: الاتصالات مازالت جارية بين مصر وإيطاليا حول مقتل "ريجيني"

التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومواصفات التشطيب

التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومواصفات التشطيب

النيابة العامة تستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية و 9 مسئولين أخرين للأستماع إلى أقوالهم

النيابة العامة تستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية و 9 مسئولين أخرين للأستماع إلى أقوالهم

وزيرة الاستثمار تتفقد أعمال تنفيذ طريق "النفق - طابا" بسيناء #حديث_المساء

وزيرة الاستثمار تتفقد أعمال تنفيذ طريق "النفق - طابا" بسيناء #حديث_المساء