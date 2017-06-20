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تغير لون البحر الأسود.. والسبب

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مصراوي Masrawy

تغير لون البحر الأسود.. والسبب

01:08 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

تغير لون البحر الأسود.. والسبب

تغير لون البحر الأسود.. والسبب

 

كتب - هشام عواض:

اكتشف علماء من وكالة ناسا الفضائية تغير في لون البحر الأسود، إلى اللون الفيروزي.

وأكد العلماء أن تكاثر العوالق النباتية في البحر الأسود، تسبب في تغيير لون المياه من الأزرق الغامق إلى الفيروزي، بحسب Fox News .

وأضاف العلماء أن تكاثر العوالق النباتية قد يسفر عن انخفاض مستوى الأوكسجين في المياه، ما قد يؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية.

والعوالق النباتية هي كائنة ذاتية التغذية ضمن مجتمع البلانكتون، وهي صغيرة جدًا في الحجم، بحيث لا يمكن رؤيتها منفردة بالعين المجردة.

وبالرغم من ذلك عند تجمعها بكميات كبيرة، يمكن أن تظهر على شكل لون أخضر عائم على المياه وذلك لوجود مادة اليخضور داخل خلاياها.

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