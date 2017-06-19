عصبي ويكتفي بفيلم واحد في السنة.. 17 معلومة لا تعرفها عن «مكي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تأثره بسينما الغرب كان سببا في تميزه بأفكار "فانتازية" جديدة على الجمهور المصري، كما أن دراسته للإخراج أثقلت موهبته التمثيلية، بعد أن ركز على مفاتيح نجاح الشخصية التي يجسدها، وبسبب طريقته المرهقة في العمل، نجح في رسم 7 شخصيات مختلفة في فيلم واحد، ولكن مسيرة النجاح السينمائية القصيرة لم تدم فاتجه إلى التليفزيون، حيث غزا البيوت بمسلسله الشهير "الكبير أوي"، لينقطع لفترة بسبب إصابته بفيروس خطير، ثم يعود بملسل "خلصانة بشياكة".

في التقرير التالي، يستعرض لكم "التحرير لايف" 17 معلومة عن الفنان أحمد مكي.

1- ولد في 19 يونيو 1978، أي أنه يبلغ من العمر 39 عامًا.

2- والده جزائري وأمه مصرية، وشقيقته هي الفنانة إيناس مكي.

3- نشأ في مدينة وهران بجنوب الجزائر، وتنقل طوال حياته بين الجزائر وفرنسا والإمارات والمغرب، إلى أن استقر في مصر، حيث قضى سنوات المراهقة والشباب في منطقة "الطالبية" في حي الهرم.

4- تخرج في المعهد العالي للسينما بقسم الإخراج.

5- بدأ حياته الفنية كمخرج للأفلام القصيرة، وأولها فيلم بعنوان "ياباني أصلي"، في عام 2003.

6- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "ابن عز"، عام 2001، مع الراحل علاء ولي الدين.

7- بدأ مسيرة الاحتراف الفني بإخراج فيلم "الحاسة السابعة" عن قصة مستوحاة من فيلمه القصير بنفس الاسم والذي أخرجه في عام 2003، بطولة أحمد الفيشاوي، ورانيا الكردي، ولكن الفيلم فشل ولم يحقق النجاح المتوقع.

8- في لقاء تليفزيوني له مع رجل الأعمال نجيب ساويرس أوضح "مكي" أن سبب تراجع إيرادات فيلم "الحاسة السابعة" هو إهمال التسويق والدعاية للفيلم، لدرجة أن صديقه سأله عن موعد عرض الفيلم في السينمات بعد بدء عرضه بأربعة أسابيع، مؤكدًا الجودة الفنية للفيلم.

شاهد أيضا

9- شارك أحمد مكي في إخراج عدد من المسلسلات الشهيرة مثل: "لحظات حرجة، وتامر وشوقية"، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية مثل: فيلم "تيتو، وليلة البيبي دول، ومسلسل شباب أون لاين".

10- اخترع شخصية "دبور" وبعد مشاهدة الزعيم عادل إمام له في "تامر وشوقية"، نالت الشخصية إعجابه وقرر الاستعانة به للمشاركة في فيلم "مرجان أحمد مرجان" عام 2007.

11- أول بطولة سينمائية له كانت في فيلم "إتش دبور"، عام 2008، وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن استمرار "مكي" في خانة أدوار البطولة، فقدم ثاني أفلامه "طير انت" في العام التالي.

12- بلغ مجمل أفلامه السينمائية 5 أفلام آخرها "سمير أبو النيل"، الذي لم يحقق نجاحًا موازيًا لأفلام "مكي" السابقة.

13- صرح في لقائه مع "ساويرس" بأنه يستغرق عامًا كاملًا لتقديم فيلم، حيث يفرغ نفسه لرسم تاريخ الشخصية التي يؤديها في حوالي 300 صفحة، حتى يملك مفاتيح الشخصية، على حد قوله، وهذه الطريقة في العمل تضطره إلى عمل فيلم واحد فقط في السنة.

14- قدم مسلسل "الكبير أوي" بأجزائه الخمسة بداية من عام 2010 وحقق نجاحًا واسعًا ضمن له حق الوجود في الموسم الرمضاني، والذي يشارك فيه هذا العام بمسلسل "خلصانة بشياكة".

15- اعترف بأنه شخص عصبي للغاية ومتقلب المزاج، ويتعامل باحترافية شديدة داخل العمل من حيث الالتزام بالمواعيد، وعدم التماس الأعذار لأحد، قائلًا: "لا أعرف كلمة ماعلش".

16- من هواياته تربية الحمام الزاجل، ورياضة الملاكمة التي ظل يمارسها لثمانِى سنوات، وكذلك رسم الكاريكاتير، وعزف الأورج، فضلًا عن امتلاكه موهبة غناء "الراب"، مما ترتب عليه إصداره لألبوم بعنوان "أصله عربي"، في 2012.

17- كشف مؤخرًا عن إصابته بفيروس أثر بشكل كبير على الطحال والكبد، فلم يكن يستطيع شرب المياه، كما دخل في شبه غيبوبة أول شهرين من فترة المرض الذي أصابه بخمول في الكبد، على حد وصفه.