صور- "دولتشي أند جابانا" تقيم عرض أزياء قدمه 100 من مشاهير "السوشيال ميديا"
صور- "دولتشي أند جابانا" تقيم عرض أزياء قدمه 100 من مشاهير "السوشيال ميديا"
12:57 م الأحد 18 يونيو 2017
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
كتب - هشام عواض:
أقامت الماركة الإيطالية "دولتشي أند جابانا" أمس السبت، عرض أزياء لها في ميلانو، شارك فيه 100 شخص من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من الممثلين والمدونين وأبناء نجوم في عرض أزيائها.
وجاء ذلك تلبية لدعوة المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا، للعديد من مشاهير الشباب من بينهم الممثل الأمريكي ويل بيلتز وعارض الأزياء البريطاني أوليفر شيشر، بحسب مجلة "vogue".
بالإضافة إلى كريستيان كومبز ابن مغني الراب الأمريكي باف دادي وصوفيا وسيستين ابنتا الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون وبريسلي جيربر ابن عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كرووفورد.
وكل هؤلاء لديهم العديد من المتابعين، حيث انهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من ما بين إنستجرام وتويتر وبعضهم لديهم مدونات، وقدموا في عرض أمس أزياء دولتشي التي تشتهر بالستراس والتطريز.
وتغطت على مجموعة الرجال، تصميميات لعب الورق، على قمصان وسروايل قصيرة فضلًا عن قمصان مطبعة بزهور أو مزينة برأس أسد وسراويل برمودا حريرية.
أما أزياء النساء فقد تضمنت فساتين قصيرة مع شق وتقويرة صدر كبيرة، فضلًا عن بذلة هي عبارة عن تنورة وسترة قصيرتين مع مربعات منسقة واكتاف معززة.
وكرمت دوناتيلا فيرساتي، شقيقها المصمم الإيطالي مؤسس دار فيرساتشي بعد 20 عامًا على اغتياله، وكانت دوناتيلا لفترة طويلة مساعدة شقيقها قبل أن تتولى إدارة الدار بعد مقتله.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
فستان "إيفانكا" الذي زارت به السعودية ينفد من الأسواق.. وهذا سعره
-
بالصور.. رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربه"
-
إقالة أميرة سعودية من رئاسة تحرير مجلة "Vogue".. والسبب
-
بالصور.. أغرب فساتين في العالم.. بعضها يصلح للأكل
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ماذا تعرف عن حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي .. وما فائدته على الاقتصاد المصري؟أخبار
-
كيف جمعت مصر 42 مليار دولار بدون اقتراض في 9 أشهر؟أخبار
-
الحسيني يعلق على وقف "غرابيب سود" عقب مقاضاة قطر لـ "MBC"- فيديوفنون
-
ننشر الصور الأولى لاستهداف سيارة شرطة بالطريق الدائريأخبار
-
عبير صبري عن ظهورها في مقلب لرامز جلال: "كنت عارفة ان في مقلب والليفنون
-
كيف أُزيلت عمارة "الأزاريطة" المائلة دون خسائر؟ مصدر يوضح لمصراويأخبار