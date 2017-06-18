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صور- "دولتشي أند جابانا" تقيم عرض أزياء قدمه 100 من مشاهير "السوشيال ميديا"

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مصراوي Masrawy

صور- "دولتشي أند جابانا" تقيم عرض أزياء قدمه 100 من مشاهير "السوشيال ميديا"

12:57 م الأحد 18 يونيو 2017

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كتب - هشام عواض:

أقامت الماركة الإيطالية "دولتشي أند جابانا" أمس السبت، عرض أزياء لها في ميلانو، شارك فيه 100 شخص من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من الممثلين والمدونين وأبناء نجوم في عرض أزيائها.

وجاء ذلك تلبية لدعوة المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا، للعديد من مشاهير الشباب من بينهم الممثل الأمريكي ويل بيلتز وعارض الأزياء البريطاني أوليفر شيشر، بحسب مجلة "vogue".

بالإضافة إلى كريستيان كومبز ابن مغني الراب الأمريكي باف دادي وصوفيا وسيستين ابنتا الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون وبريسلي جيربر ابن عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كرووفورد.

وكل هؤلاء لديهم العديد من المتابعين، حيث انهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من ما بين إنستجرام وتويتر وبعضهم لديهم مدونات، وقدموا في عرض أمس أزياء دولتشي التي تشتهر بالستراس والتطريز.

وتغطت على مجموعة الرجال، تصميميات لعب الورق، على قمصان وسروايل قصيرة فضلًا عن قمصان مطبعة بزهور أو مزينة برأس أسد وسراويل برمودا حريرية.

أما أزياء النساء فقد تضمنت فساتين قصيرة مع شق وتقويرة صدر كبيرة، فضلًا عن بذلة هي عبارة عن تنورة وسترة قصيرتين مع مربعات منسقة واكتاف معززة.

وكرمت دوناتيلا فيرساتي، شقيقها المصمم الإيطالي مؤسس دار فيرساتشي بعد 20 عامًا على اغتياله، وكانت دوناتيلا لفترة طويلة مساعدة شقيقها قبل أن تتولى إدارة الدار بعد مقتله.

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