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رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان
-
الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس
-
الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب
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الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان
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الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتشريع لمعاقبة مروجي الشائعات ضد مؤسسات الدولة
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الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية
-
الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
«المؤتمر» يطالب الداخلية الضرب بيد من حديد لكل أصحاب دعوات التظاهر
-
الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب «آية».. ما لا تعرفه عن «نورا»
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الأحد 18 يونيو 2017 12:28 مساءً
8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات
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الأحد 18 يونيو 2017 12:24 مساءً
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو
-
الأحد 18 يونيو 2017 12:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
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DMC
8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات
DMC
DMC
الأحد 18 يونيو 2017 12:24 مساءً
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