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وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:30 مساءً
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:24 مساءً
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:24 مساءً
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة"
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:12 مساءً
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:12 مساءً
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:12 مساءً
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:12 مساءً
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:11 مساءً
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:11 مساءً
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي
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الأربعاء 14 يونيو 2017 05:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات
فيديو
ON Sport
الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:07 مساءً
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