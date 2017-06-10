قناة الجزيرة تهاجم مؤسسة ” اليوم السابع ” وتصفها برأس حربة الهجوم علي قطر.. والمؤسسة ترد بقوة

شيماء مصطفى

هاجمت قناة الجزيرة مؤسسة ” اليوم السابع ” المصرية ووصفتها بأنها هي رأس الحربة للهجوم علي الدوحة، وهذا ما أثار غضب المؤسسة والتي ردت بقوة علي قناة الجزيرة مؤكدا أنها سخرت نفسها لخدمة الإرهاب والتطرف وتصفها بأنها رأس الحربة للإرهاب العالمي.

حيث أكدت مؤسسة اليوم السابع أن قناة الجزيرة توفر منابر إعلامية للقيادات الإرهابية بمصر والدول العربية والشرق الأوسط بأكمله، وذلك للترويج لإفكارها المشبوهة التي تسعة لتفتيت وحدة الدول والمجتمعات العربية.

وواصلت مؤسسة اليوم السابع أن قناة الجزيرة توفر مظلات إعلامية لجماعتها الإرهابية، وتروج لفكرها الإجرامي والتكفيري عبر شاشات الإمارة الرسمية، التي سخرت نفسها لخدمة قادة المشروع الإرهابي في الشرق الأوسط.

وأشارت إلي دور مؤسسة ” اليوم السابع ” في كمنصة إعلامية ومؤسسة صحفية تدافع عن مصر وعن امنها القومي والتصدي لكل من يحاول أن يهدمها، ونتركم مع باقي حديث اليوم السابع من خلال الصور:

المصدر : مصرفايف