عاجل| قرار مصري مفاجئ بشأن المصريين العاملين بقطر.. ووقف هذا الأمر تماماً حالياً أو مستقبلاً

شيماء مصطفى

استمراراً لمسلسل التوترات التي تشهدها العلاقة بين مصر وعدد من الدول العربية مع قطر مؤخراً، أصدرت هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة حمدي إمام، رئيس الشعبة، قراراً مفاجئاً منذ قليل.

حيث أصدرت الشعبة قراراً، بإيقاف كافة عمليات توظيف العمالة المصرية الجارية حاليًا أو مستقبلًا مع دولة قطر، وفق القرار الرسمي للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

ومن جانبه أشار “إمام” إلى أن نحو 250 ألف عامل مصري يعملون حاليا في قطر ويشاركون في الخطط التنموية بها ويعملون في كافة المجالات من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والأطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم، وأنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية من حكومة قطر بإنهاء تعاقدات عمالتنا المصرية هناك، والتي تتواجد بمواقعها وتواصل عملها.

المصدر : مصرفايف