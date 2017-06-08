سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8 يونيو 2017 بمحلات الصاغة : أسعار جرام الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم الخميس 8 يونيو 2017 في مصر الآن ، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، متابعة لحظية لأسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً ، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية ، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة، لذلك سنقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض ، سعر الذهب اليوم ، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم .

وقد شهدت تعاملات الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من الاستقرار ، فقد واجه الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام التعاملات بداية الأسبوع ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب في البورص العلمية واستقرار سعر أوقية الذهب، وقد تغير سعر الذهب في السوق المصري تغيير طفيف لكن لم يتأثر السوق به بسبب استقرار سعر العملة الأجنبية الدولار في البورصة العالمية، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء ارتفاع سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة خاصة مع بداية شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم الخميس

السعر العالمي : 1,293.56 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 736 إلى 738 عيار 22 675 إلى 677 عيار 21 644 إلى 646 عيار 18 552 إلى 554 عيار 14 429 إلى 431 عيار 12 368 إلى 369 الاونصة 22,890 إلى 22,961 الجنيه الذهب 5,152 إلى 5,168 الكيلو 736,000 إلى738,286

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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