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حظك اليوم برج الأسد الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الشخصي والمهني للخطر واطلب النصيحة

عاطفياً: يجب اتباع خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار بين يديك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه

صحياً: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلباً ويتسبب بمضاعفات خطرة أحياناً

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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