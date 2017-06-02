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استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلين
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السبت 03 يونيو 2017 11:00 صباحاً
فعاليات اليوم.. أراجوز وخيال ظل وفرقة العريش للفنون الشعبية فى شارع المعز
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السبت 03 يونيو 2017 11:00 صباحاً
البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط
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السبت 03 يونيو 2017 11:00 صباحاً
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع 11 محافظا لمتابعة ملف "تعديات الأراضي"
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السبت 03 يونيو 2017 11:00 صباحاً
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
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السبت 03 يونيو 2017 10:53 صباحاً
محكمة النقض تنظر طعن "مرسي" وآخرين على حكم الإعدام في "التخابر مع قطر"
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السبت 03 يونيو 2017 10:42 صباحاً
روسيا تبحث قرضًا لتركيا لشراء منظومة اس -400 الصاروخية
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السبت 03 يونيو 2017 10:42 صباحاً
إخلاء مهرجان موسيقي في المانيا بسبب "تهديد إرهابي"
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السبت 03 يونيو 2017 10:30 صباحاً
أصيب «نجله» بالعمى و«المصير» سبب نجاحه.. محطات في حياة «أحمد فؤاد سليم»
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السبت 03 يونيو 2017 10:11 صباحاً
بوتين: قراصنة المعلوماتية يمكن أن يكونوا "في أي مكان"
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السبت 03 يونيو 2017 10:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
العين الثالثة - تحليل مباراة الداخلية والزمالك بالجولة الـ 30 من الدوري المصري
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ON Sport
الجمعة 02 يونيو 2017 11:25 مساءً
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