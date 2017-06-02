حظك اليوم برج الأسد السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من مشكلات لكنك تتخلص من عقبات وتتغلب على تجربة صعبة، لكن تحاشَ الأخطاء والتهور والتسرع



عاطفياً: غموض الشريك يثير غضبك ويستدعي معالجة حاسمة لتجتاز هذه المرحلة بسلام وتفكر في المستقبل ومشاريعه



صحياً: التوتر ضاغط وقد يسبب لك فشلاً او خسارة، لا تنفعل ولا تسبب لنفسك الأزمات

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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