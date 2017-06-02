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حظك اليوم برج الثور السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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