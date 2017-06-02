حظك اليوم برج الحمل السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يدفعك هذا اليوم إلى إنجاز مشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحاً غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع



عاطفياً: تساورك بعض الشكوك حول بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة مع الشريك بغية تفادي أي أزمات في المستقبل يمكن أن تعكر صفو العلاقة



صحياً: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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