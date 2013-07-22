جلابيات رمضانية ... بتوقيع المصمّمة رجاء المنيف

تحرص "دار نور" في كلّ عام على أن تعرض أحدث صيحات الموضة الخاصّة بالمرأة الأنيقة الباحثة عن التميّز، فتقدّم لها ما يُرضي ذوقها ويتناسب مع مجتمعها وأسلوبها لتكتمل الصورة الجمالية التي تنشدها، من دون أن تكلّفها عناء البحث هنا وهناك.

ونظراً إلى أنّ المرأة العربيّة تميل إلى الجلابيّات، وتواكب كلّ جديد وحديث في هذا الخطّ، خاصّة خلال شهر رمضان المبارك، فقد أطلقت المصمّمة السعوديّة رجاء المنيف من دار نور للازياء أحدث تشكيلة من الجلابيات لهذا الموسم "جلابيات رمضان 2013"، فشكّلت مجموعة تمتاز بأبهى وأرقى التفاصيل وبالألوان التي تلبّي مختلف الأذواق. وبأسلوبها الخاصّ بكلّ مجموعة، تحرص المنيف على أن تجعل من الجلابيّة قطعة فريدة متميّزة، كي تستطيع المرأة أن تختار منها ما يُناسبها لكل المناسبات والأوقات.

البعض منها بسيط وناعم، يتناسب مع أوقات النهار والزيارات اليوميّة، بينما تضفي لمسات الفخامة على بعض التصاميم صورة أقرب لفستان مناسبٍ للسهرات والمناسبات الخاصّة. وقد حافظت جميع هذه التصاميم على أهمّ الأسس والعناصر التي تتّسم بها الجلابية، وهي الراحة وحريّة الحركة والحفاظ على الطابع العربيّ والشرقيّ الأصيل.

وعلى صعيد الألوان كانت الجلابيات ذات لون واحد، أو ذات ألوان ممزوجة، إلى جانب السادة والمنقوش؛ وقد كان ضمن الألوان في هذه المجموعة: الأحمر، والأسود، والبيج، والبرتقالي، والأخضر، والأصفر، والأبيض الأزرق. لمسات تصميميّة: لقد أضافت المنيف لمسات متعدّدة ومنوّعة إلى الجلابيات، فكان للحزام حضور في المجموعة، إذ تمّ تشكيله وتطويعه بطرق وأشكال مختلفة.

ومن اللمسات الأخرى الموجودة، الشالات المتّصلة مع الجلابية، والأكمام العريضة والواسعة، والأقمشة اللافتة حول الجلابية التي يمكن استخدامها بأكثر من شكل، وغيرها العديد من اللمسات التي جعلت من المجموعة كاملة قطع غريبة وراقية في ذات الوقت. كل هذه اللمسات التي سبق ذكرها، اكتملت مع بعض الشكّ والتطريز والتداخلات اللونيّة، مرّة على الحزام، ومرّة عند الصدر، وأخرى على الظهر، وفقاً للجلابيّة نفسها وما يتناسب معها.

كما أنّ تنوّع التصاميم كان له دور في المشاركة في هذه الميزة؛ فما يُناسب النحيلة لا يُناسب الممتلئة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطويلة والقصيرة. ومهما كان شكل وحجم جسد المرأة، فإنّ تعدّد الخيارات سيوفّر عليها عناء إيجاد جلابية مناسبة لجسمها تظهره بالشكل الذي يرضيها. ودائماً ما تشدّد رجاء المنيف على شعار: "إنّ المصمّم الناجح عليه متابعة الموضة حتّى لو لم يكن يميل إليها بذوقه، فإرضاء المرأة هي غايتها بالدرجة الأولى".