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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تؤثر فيك الأحداث الخارجية وتدخلك في حالة من القلق وتعوّق بعض الوقت إنجاز أعمالك، لكن الوقت كفيل بعودة الأمور إلى سابق عهدها

عاطفياً: تعيش حالاً من الاستقرار مع الحبيب ويشعرك الأسلوب الجديد الذي اتبعته بالراحة والطمأنينة وبأنك تعيش مع الشخص المناسب

صحياً: تجنّب قدر الإمكان حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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