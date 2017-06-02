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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تحصل اليوم على الكثير من المعلومات المهمة حول مشروع جديد تسعى لتطبيقه لتبرهن أنك على قدر المسؤولية

عاطفياً: لا تكن كثير التذمّر وإلا ملّ الحبيب من هذه العلاقة ووضعك أمام خيار صعب

صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة والمليّنة لعضلات العنق والكتفين قبل التوجه إلى العمل

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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