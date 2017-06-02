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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يتناغم الجميع معك في بداية هذا الشهر لتوفير مناخ جيد في العمل، وبغية ترطيب الأجواء بعد المناكفات التي حصلت منذ مدة

عاطفياً: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه

صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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