أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: يبدأ الشهر مع يوم يسلط عليك الأضواء بحيث تكون محط الاهتمام والاستقطاب في مجالك المهني، وتكون محظ ثقة الجميع


عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جداً ويجعل نجمك ساطعاً، قد يتحدّث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من تضحيات تجاه الشريك

صحياً: حاول ان لا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى