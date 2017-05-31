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حظك اليوم برج العقرب الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تتقدّم إلى الأمام خطوة خطوة وتبني مستقبلك على أسس متينة ودائمة، وتواجه مسألة كانت تشغل بالك وتحسمها

عاطفياً: لا تضع الحبيب أمام الضغوط فهو يمرّ بفترة عصيبة تجعله بالغ التوتر

صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة فكن مستعداً لمواجهة التعب والصعوبة في التنفس

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار