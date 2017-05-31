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حظك اليوم برج العذراء الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: قد تشعر ببعض العراقيل المالية لذلك كُن أكثر تنظيماً ولا تتسرع في أي استثمار

عاطفياً: تمهّل لا داعي إلى استعجال الارتباط، وحاذر التسرع في اتخاذ اي قرار مصيري

صحياً: قم برحلة إلى بعض الأماكن الأثرية التي لم تطأها قدماك بعد ورفّه عن نفسك

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار