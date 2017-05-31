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حظك اليوم برج الأسد الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني

عاطفياً: تمر علاقتك العاطفية بتجربة دقيقة، وقد تقع تحت خطر القطيعة أو البعاد أو الافتراق

صحياً: ما إن تتخذ القرار بالتوقف عن التدخين حتى تنساه وتعود إلى هذه العادة السيئة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار