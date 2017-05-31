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الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32
-
الخميس 01 يونيو 2017 10:42 صباحاً
8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا
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الخميس 01 يونيو 2017 10:27 صباحاً
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي
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الخميس 01 يونيو 2017 10:24 صباحاً
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية
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الخميس 01 يونيو 2017 10:17 صباحاً
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل"
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الخميس 01 يونيو 2017 10:15 صباحاً
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط
-
الخميس 01 يونيو 2017 10:09 صباحاً
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً
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الخميس 01 يونيو 2017 10:00 صباحاً
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc
-
الخميس 01 يونيو 2017 09:57 صباحاً
8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان
-
الخميس 01 يونيو 2017 09:39 صباحاً
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق
-
الخميس 01 يونيو 2017 09:15 صباحاً
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مطبخ الهوانم - حلقة 5 رمضان مع الشيف نادين جاد ونهى عبد العزيز - حلقة الاربعاء 31-5-2017
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DMC
الأربعاء 31 مايو 2017 07:57 مساءً
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الخميس 01 يونيو 2017 10:15 صباحاً
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