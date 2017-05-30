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حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: القمر في برجك يجعلك تتبنى قضية أو تسعى لمساعدة بعض الزملاء وتتحسّن الأمور مع المحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة

عاطفياً: إذا كنت أعزب قد تتعرّف إلى شخص يستحقّ حبك، الأجواء خالية من التشنّج والمعاكسات

صحياً: قد تثير إصابة أحد أفراد العائلة قلقك وانزعاجك، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك نفسياً وصحياً

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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