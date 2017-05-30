أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل

عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي

صحياً: تبدو نشيطًا جسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى