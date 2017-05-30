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حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: من الحكمة أن تكسب الوقت الآن، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات، 

عاطفياً: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلباً

صحياً: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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