حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة



عاطفياً: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية



صحياً: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضاً نفسك للحوادث

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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