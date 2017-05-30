أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة

عاطفياً: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية

صحياً: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضاً نفسك للحوادث

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى