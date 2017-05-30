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حظك اليوم برج الثور الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: حاول أن تقوي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة الى دعمهم خلال هذا اليوم

عاطفياً: أجواء مستقره اليوم عاطفياً والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك

صحياً: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي حددها لك أخصائي التغذية

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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