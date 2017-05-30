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فيديو يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرة

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مصراوي Masrawy

يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرة

08:00 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

فيديو يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرة

رضيعة-تمشي-بعد-لحظات-من-ولادتها

كتبت- ميرا ماهر:

يبدأ معظم الأطفال بالمشي بين التسعة أشهر إلى عمر السنة، ولكن يبدو أن هذه الطفلة في عجلة من أمرها.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار دهشة مشاهديه، لطفلة حديثة الولادة تمشي خلال دقائق من ولادتها، في لقطة مذهلة داخل غرفة الولادة.

وبحسب موقع " indianexpress " فإن تفاصيل ومكان تصوير الفيديو لم تكن معروفة.

تم تحميل الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم 26 مايو، وفي غضون يومين حصل الفيديو على أكثر من 53 مليون مشاهدة وأكثر من 1 مليون و300 مشاركة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "Mirror" البريطانية بينما كانت الممرضة البرتغالية تنظيف الفتاة بعد الولادة، بدأت الطفلة بأخذ خطواتها الأولى لتسير باتجاه الأم، ويمكن سماع الممرضة في الفيديو وهي تقول: "يا الهي، الفتاة تسير".

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مصراوي Masrawy

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