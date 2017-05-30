بالفيديو.. مؤمن زكريا: الأهلي اعتاد على الفوز بالدوري

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قال مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، إن فوز الفريق ببطولة الدوري الممتاز، جاء نتيجة مجهود كبير للجميع طوال الموسم، موجهًا التهنئة لمجلس إدارة النادي والجماهير.

وأكد «مؤمن»، خلال تصريحاته لقناة «oN sport»، أن التتويج ببطولة الدوري حدث مهم له على المستوى الشخصي، وبخاصة أن النادي الأحمر معتاد على حصد هذه البطولة دائمًا.

وأضاف أنه يركز مع الفريق فقط دون الاهتمام بالأخبار الكاذبة التي يتم تداولها بشأن رحيله، مشيرًا إلى أنه سعيد ياللعب تحت قيادة الكابتن حسام البدري.

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وحسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.





