بالفيديو.. مشروب طبيعي يخلصك من العطش طول نهار رمضان ويرطب جسمك

شيماء مصطفى

نحن الآن في فصل الصيف، وخلال فترة النهار تكون درجة الحرارة عالية جدا بالإضافة إلى حدة أشعة الشمس التي تكاد تكون غير محتملة في عدد من المناطق والبلدان العربية، وخلال فترة الصيام نشعر بالتعب والإرهاق والرغبة في شرب الكثير من الماء خاصة خلال أوقات العمل أو عند بذل أي مجهود.

فهناك الكثيرين يعملون بالمهن الشاقة ويحملون هم فترة الصيام، ويبحثون عن طريقة تجعلهم لا يشعرون بالعطش خلال فترة الصوم، فنجدهم يأكلون الزبادي ويشربون كميات كبيرة من الماء خلال السحور ولكن دون جدوى، لذا فسنقدم لكم اليوم مشروب بسيط يجعلكم لا تشعرون بالعطش خلال الصيام في رمضان، ومكوناته مغذية ومفيدة جدا وغير مكلفة.

المكونات:

لبن كامل الدسم أو خالي الدسم.

شوفان.

زبادي.

بلح.

ولمعرفة طريقة التحضير يمكنكم متابعة هذا الفيديو:

وبعد السحور يمكنك تناول كوب واحد من هذا المشروب، وسوف لا تشعر بالعطش خلال الصيام، كما سيمدك هذا المشروب بالطاقة والترطيب.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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