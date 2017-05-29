اجراء جديد ومفاجئ من السعودية ضد قطر بعد التطور الأخير.. وتحرم تركيا من ملياري دولار بعد الغائها اتفاقية كبرى

بعد أيام قليلة من اقدام المملكة العربية السعودية على غلق موقع قناة الجزيرة القطرية وبعض المواقع الإخبارية، ذكرت العديد من وسائل الاعلام السعودية، منذ قليل، بأن سلطات بلادهم قررت غلق موقع ميدل ايست الممول من قطر التى سبق وهاجمت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، ووصفها بشن المؤامرات ضدها.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “حريت” التركية، عن إلغاء الرياض صفقة شراء 4 سفن حربية من تركيا، وذلك عقب توقيعها لاتفاقيات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 110 مليارات دولار، لافتة إلى أن الغاء هذه الطلبية، حرم شركة “ترسانات توزلا” المنتجة للسفن من ملياري دولار.

ويتزامن هذا الاجراء وفق الصحيفة التركية، مع توقيع صفقات أسلحة بين الولايات المتحدة والسعودية تقدر بـ 110 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى المملكة.

المصدر : مصرفايف