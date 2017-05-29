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محضر ضد شقيق ياسر برهامي لإمامته التراويح بالإسكندرية دون تصريح

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مصراوي Masrawy

محضر ضد شقيق ياسر برهامي لإمامته التراويح بالإسكندرية دون تصريح

10:01 م الإثنين 29 مايو 2017

محضر ضد شقيق ياسر برهامي لإمامته التراويح بالإسكندرية دون تصريح

وزارة الأوقاف

الإسكندرية - محمد عامر:

حررت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الإثنين، محضرًا ضد "ج. ب" شقيق نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، لمخالفته قرارات وزارة الأوقاف، وإمامته المصلين وإلقاء الدروس في زاوية الفاروق في سيدي بشر بحري بالإسكندرية.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن الشيخ سعيد عبدالعاطي مدير إدارة أوقاف المنتزة حرر محضرًا بتلك المخالفة، مشيرًا إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية ستعمل بقوة وحسم من خلال الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه صعود المنبر أو إعطاء أي دروس بالمساجد دون تصريح خاصة في شهر رمضان.

وأكد العجمي على عدم السماح لأي شخص غير مصرح له بالخطابة بصعود المنبر أو إعطاء أي دروس بالمساجد سواء في التراويح أو في التهجد أو في أي وقت آخر، بناءً على تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على مفتشي المتابعة الميدانية بمديرية الأوقاف، بتكثيف حملاتها التفتيشية في كل ما يتصل بشؤون المسجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح، ونظافة المساجد لرصد المخالفين لتنفيذ تعليمات الوزارة.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار الـ"24 ساعة" لمتابعة إقامة الشعائر بكافة المساجد والزوايا بالمحافظة، وكذلك وجود غرفة عمليات فرعية بكل إدارة.​

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