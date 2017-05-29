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مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات
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الاثنين 29 مايو 2017 05:30 مساءً
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار
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الاثنين 29 مايو 2017 05:30 مساءً
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته
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الاثنين 29 مايو 2017 05:30 مساءً
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة
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الاثنين 29 مايو 2017 05:29 مساءً
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني
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الاثنين 29 مايو 2017 05:29 مساءً
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور"
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الاثنين 29 مايو 2017 05:24 مساءً
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب
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الاثنين 29 مايو 2017 05:24 مساءً
استغفارنا يحتاج إلى استغفار
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الاثنين 29 مايو 2017 05:21 مساءً
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة
-
الاثنين 29 مايو 2017 05:12 مساءً
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية
-
الاثنين 29 مايو 2017 05:12 مساءً
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مطبخ الهوانم - طريقة عمل "شوربة الذرة" مع الشيف أروي الرملي ونهى عبد العزيز
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الاثنين 29 مايو 2017 02:27 مساءً
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