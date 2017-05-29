بعد كارثة "الخوخ والبطيخ".. هذه الطريقة الأمثل لحماية أسرتك من خطورتهما

شيماء مصطفى

التخلص من البكتريا الموجودة في بعض الفواكه، المنتشرة فى الأسواق في الوقت الحالي، من أكثر الأمور أهمية فى الوقت الحالى خاصة بعد انتشار الشائعات حول تسبب الخوخ والبطيخ الموجودة فى الأسواق في الإصابة بالنزلات المعوية.

فوفقًا لما جاء في موقع، "هيلث" الأمريكي، فيجب الحرص على تنظيف الفاكهة بواسطة نقعها فى خليك من "بيكربونات الصوديو والخل و الملح والليمون"، كونها تعمل على قتل البكتريا الموجودة في الفواكهة.

وكما جاء في الموقع، ترك الفاكهة في تلك الخليط في الليل وتناولها في الصبا الباكر، يساعد في الحماية من التعرض للنزلات المعوية التي تتسبب في تناول تلك المنتجات.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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