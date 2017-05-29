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حقيقة ظهور والدة عمرو يوسف معه في إعلان «فودافون» الجديد

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حقيقة ظهور والدة عمرو يوسف معه في إعلان «فودافون» الجديد حقيقة ظهور والدة عمرو يوسف معه في إعلان «فودافون» الجديد

حقق إعلان شركة فودافون الجديد لرمضان 2017 ضجةً كبيرة منذ أن تم طرحه، خاصةً أنه يجمع عدد بارز من المشاهير، بينهم عبدالوهاب، تامر حسني، رمضان صبحي ولاعبي الأهلي، هيكتور كوبر، عمرو يوسف وكندة علوش، في أول عمل مشترك لهما بعد الزواج.
 
وأثار ظهور سيدة في دور والدة عمرو يوسف حيرة عدد من المشاهدين، إذا كانت والدته بالفعل أم فقط ممثلة قامت بدور والدته.
 
وجود كندة شجع الاتجاه الآخرين، زاعمين أن ظهورها هو استكمال لطلة "العيلة" التي حرصت الشركة على تقديمها، ولكن بالبحث ثبت أن هذا الادعاء غير صحيح.
 
وبالعودة عامين إلى الوراء نتذكر أن عمرو يوسف قد سبق ونشر صورة برفقة والدته، وليست هي نفس التي ظهرت في الإعلان.
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ويشارك عمرو يوسف في المارثون الرمضاني 2017 بمسلسل «عشم إبليس»، ويشاركه البطولة كلا من دينا الشربيني ودلال عبدالعزيز وأحمد بدير، فيما كتب المسلسل تامر إبراهيم، وأخرجه إسلام خيري.
 
 
منوعات رمضانية

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