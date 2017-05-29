من هو زين الذى يتحدث عنه إعلان قناة MBC مصر وقصته الحقيقية

شيماء مصطفى

تقوم قناة MBC مصر بنشر إعلان مجهول عن زين منذ أول يوم رمضان، ويتساءل الجميع عن ما هو زين المقصود بإعلان قناة إم بى سى مصر الذى يقول ” زين علمنى الطاقة الإيجابية، زين ده مصدر قوتى، زين هو الأمل، ومفيش بطل ييجى سنتيمتر من البطل إلى هو اسمه زين، التحدى هو زين”.

وقد كشف أحد نشاط مواقع التواصل الاجتماعى يدعى “أحمد بلال” عن شخصية زين التى يعرضها إعلان قناة MBC مصر حيث أن شخصية زين هى لطفل يسمى “زين يوسف” وهو مريض بمرض السرطان، أخطر أمراض السرطان على الإطلاق وأندرها، وهو سرطان الخلايا الجزعية من الدرجة الرابعة، والطفل زين يوسف أصيب بمرض السرطان وهو فى سن 3 سنوات، ونوع السرطان المصاب به زين فى الصدر والبطن والعظام والنخاع.

وأكد أحمد بلال بأن زين على الرغم من صغر سنه إلا أنه بدأ رحلة العلاج بالكيماوى وبالإشعاع والتجارب السريرية، وعندما انتهى من العلاج فى مراحلة الأولى هاجم السرطان الطفل زين يوسف فى المخ، وعلى الرغم هذا المرض الخطير الذى يعانى منه هذا الطفل المعجزة إلا أنه يحارب السرطان ويذهب للمدرسة ويتدرب التايكوندو وحاصل على الحزام الأسود ويذاكر دروسه باستمرار وانتظام ومتفوق فى دراسته.

وأضاف أحمد بلال بأن زين يوسف يبلغ الآن من العمر 10 سنوات وعلى الرغم من رحلة مرضه الطويلة التى وصلت إلى 7 سنوات فإنه لديه أمل كبير أن يشفيه الله من هذا المرض، والهدف من الاعلان هو تعلم الصبر والتحمل أسوة بالطفل زين يوسف الذى يعيش فى ألم من علاج السرطان بالإشعاع.

وننشر صورة الطفل زين وصورة البوست الذى كشف فيه الناشط أحمد بلال عن شخصية زين الذى يتحدث عنها إعلان قناة mbc مصر من أول رمضان.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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