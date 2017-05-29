أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

5 متهمين في قضية ” الطفل يوسف ودعاء ” بينهم ضابط ونجل عضو برلماني

Google+ Print
5 متهمين في قضية ” الطفل يوسف ودعاء ” بينهم ضابط ونجل عضو برلماني 5 متهمين في قضية ” الطفل يوسف ودعاء ” بينهم ضابط ونجل عضو برلماني

واقعة إصابة الطالبة دعاء 18 عام طالبة بكلية طب بيطري، والطفل يوسف العربي 13 عام، واللذين أصيبوا بطلق ناري من مجهولين إثناء تواجدهم بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر شغلت الشارع المصري لفترة طويلة، وتابع الكثيرون هذه القضية والتحقيقات لمعرفة من المتسبب في ذلك.

هذا وقد نشر ” الوطن ” خبر يفيد بتلقي معلومات من بعض المصادر الأمنية والقضائية يفيد بأن عدد المتهمين في هذه القضية 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة وعضو برلماني.

 

وأكدت أن المتهم الأول هو ضابط الشرطة في أداراه البحث الجنائي بمحافظة الفيوم، وهو العريس الذي كان يحتفل بخطوبته في فيلا خلف ميدان الحصري، وقد أطلق النيران بمساعدة نجل عضو برلماني  بنفس المحافظة من بندقيتين أليتين وفردين خرطوش احتفالا بالخطوبة، ولكن بعض الطلقات قد أصيبت الضحايا ” دعاء  ويوسف “.

وأكدت أن الشرطة نجحت في إلقاء القبض علي الضابط ” العريس ” وجاري البحث علي نجل عضو مجلس النواب وباقي المتهمين.

 

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع