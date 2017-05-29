5 متهمين في قضية ” الطفل يوسف ودعاء ” بينهم ضابط ونجل عضو برلماني

واقعة إصابة الطالبة دعاء 18 عام طالبة بكلية طب بيطري، والطفل يوسف العربي 13 عام، واللذين أصيبوا بطلق ناري من مجهولين إثناء تواجدهم بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر شغلت الشارع المصري لفترة طويلة، وتابع الكثيرون هذه القضية والتحقيقات لمعرفة من المتسبب في ذلك.

هذا وقد نشر ” الوطن ” خبر يفيد بتلقي معلومات من بعض المصادر الأمنية والقضائية يفيد بأن عدد المتهمين في هذه القضية 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة وعضو برلماني.

وأكدت أن المتهم الأول هو ضابط الشرطة في أداراه البحث الجنائي بمحافظة الفيوم، وهو العريس الذي كان يحتفل بخطوبته في فيلا خلف ميدان الحصري، وقد أطلق النيران بمساعدة نجل عضو برلماني بنفس المحافظة من بندقيتين أليتين وفردين خرطوش احتفالا بالخطوبة، ولكن بعض الطلقات قد أصيبت الضحايا ” دعاء ويوسف “.

وأكدت أن الشرطة نجحت في إلقاء القبض علي الضابط ” العريس ” وجاري البحث علي نجل عضو مجلس النواب وباقي المتهمين.

المصدر : مصرفايف