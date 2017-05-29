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سقوط تشكيل عصابي يتزعمه هارب من السجن للنصب على المواطنين بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

سقوط تشكيل عصابي يتزعمه هارب من السجن للنصب على المواطنين بالقاهرة

12:22 م الإثنين 29 مايو 2017

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الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج 26 متهمًا على قوائم الإرهابيين-(مستند)

كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على زعيم تشكيل عصابي هارب من سجن وادي النطرون أبان أحداث ثورة يناير، لانتحالهم صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال مفادها أن كلاً من رضا ك ، 51 سنة ، عاطل ، والهارب من سجن 430 وادى النطرون خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 28651 لسنة 2009م المحلة / غربية " تزوير " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات والمحكوم عليه في 80 حكم حبس جزئي " نصب " بإجمالي حبس 46 سنه ،وطلال ع ، 32 سنة ، عاطل ،و احمد ع ، 37 سنة ، عاطل ، وشقيقه سامح ع، 39 سنة ، عاطل ،ووراء ارتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة وأن الأول ينتحل اسم حاتم محمد، بموجب بطاقة رقم قومي تحمل صورته واسم الانتحال" مزورة ".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبط المتهم الأول وبحوزته ( شهادة ميلاد ، صورة ضوئية لبطاقة رقم قومي باسم الانتحال " مزورين " ) بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرا بصحتها، وبمناقشته اعترف بالاشتراك مع باقي المتهمين في تكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة واعترف بارتكابهم 2 حادث بذات الأسلوب ، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث علي متطلباته الشخصية باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم واتهموه والهاربين بالنصب عليهم، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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