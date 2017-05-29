الصناعات الغذائية: ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال مايو الجارى بنسبة 7.6%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال شهر مايو الجارى، بنسبة بلغت نحو 7.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشار التقرير، الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه، إلى حدوث ارتفاع فى السعر العالمى للقمح خلال شهر مايو ليسجل نحو 164.02 دولار للطن، كما ارتفع سعر الطن خلال شهر إبريل الماضى ليسجل نحو 161.52 دولار.

وتوقع التقرير تراجع الاسعار العالمية للقمح خلال شهر يوليو المقبل ليصل الى نحو 163.85 دولار للطن.

وبالنسبة للذرة الصفراء، فأوضح التقرير ارتفاع السعر العالمى خلال شهر مايو الجارى بنسبة بلغت نحو 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.

وأشار التقرير إلى أن سعر الطن سجل نحو 143.78 دولار خلال شهر مايو، وارتفع ليسجل نحو 143.30 دولار خلال شهر إبريل الماضى.

شاهد أيضا

وتوقع التقرير استمرار صعود الأسعار العالمية للذرة الصفراء خلال شهر يوليو المقبل ليصل الى نحو 146.53 دولار.

وبالنسبة للشعير، لفت التقرير إلى ارتفاع الأسعار العالمية للشعير خلال شهر مارس الماضى بنسبة بلغت نحو 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.

ولفت التقرير إلى ثبات سعر الطن خلال شهرى إبريل ومارس الماضيين ليسجل نحو 137 دولار.

وتوقع التقرير ارتفاع الاسعار العالمية للشعير خلال شهر يوليو المقبل ليصل إلى نحو 138 دولار.