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وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخير

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخير

04:35 ص الإثنين 29 مايو 2017

وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخير

كتب - علاء عمران:

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حركة تنقلات ، حيث تم نقل اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، لمنصب نائب مدير الإدارة العامة لقوات الأمن.

كما تم تعيين اللواء ممدوح عبد المنصف، الذي كان يشغل منصب حكمدار الاسماعيلية كمساعد لوزير الداخلية مديراً لأمن المنيا.

وتم اعتماد حركة التنقلات، على خلفية حادث استهداف مسلحين لحافلة تقل مواطنين أقباط على طريق دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وقال مصدر أمني ، إن مدير أمن المنيا الجديد سيعقد اليوم اجتماعا مع جميع القيادات الأمنية بمدرية أمن المنيا ، ووضع الخطة الأمنية ، لمداهمة الأوكار الإرهابية والإجرامية ، كما سيقوم بإصدار حركة تنقلات داخلية بين الضباط.

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